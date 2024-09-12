13 грудня поліція провела обшуки в Київському метрополітені, Метробуді та структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації. Відкрито 2 кримінальні справи щодо роботи синьої гілки метро. Які саме – в етері 24 Каналу розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

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Через що могли призупинити рух поїздів синьої гілки метро

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що паралельно ведуться 2 кримінальні справи щодо синьої гілки метро:

можлива неправильна експлуатація;

помилки під час будівництва та загалом проєктування.

Чекатимемо, яка із кримінальних справ буде доведена більш ефективно <..> Наша експертиза вказує, що ці труднощі вже були при будівництві та проєктуванні, і через що така сталася загроза аварії,

– наголосив Руслан Кандибор.

Що треба знати про відновлення роботи синьої гілки метро

У четвер, 12 вересня, синя лінія метро у Києві відновила роботу у звичайному режимі. Пасажирські перевезення розпочнуть відповідно до встановлених графіків руху поїздів та режиму роботи станцій, зокрема між станціями "Героїв Дніпра" і "Теремки".

Так, дільниця "Героїв Дніпра" – "Либідська" продовжить працювати без змін, а на дільниці "Деміївська" – "Теремки" станції відновлять роботу за наступними графіками:

"Деміївська" – з 05:49 до 22:34;

"Голосіївська" – з 05:52 до 22:35;

"Васильківська" (вихід № 1) – з 05:50 до 22:32;

"Васильківська" (вихід № 2) – з 05:53 до 22:29;

"Виставковий центр" (вихід № 1) – з 05:53 до 22:28;

"Виставковий центр" (вихід № 2) – з 05:56 до 22:28;

"Іподром" – з 05:52 до 22:27;

"Теремки" – з 05:53 до 22:25.

Інтервали руху поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії становитимуть у години "пік" 3 – 4 хвилини, у міжпікові години – близько 5 – 6 хвилин. На вихідних час очікування поїзда становитиме 6 – 8 хвилин.