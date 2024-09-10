В Киеве попрощались с военным и советником главы Минстратегпрома и его женой

Недавно стало известно о гибели чиновника и военного Ярослава Олейника и его жены. Так, сегодня в Киеве в Михайловском соборе состоялась церемония прощания с супругами.

Напомним, что Ярослав Олейник вместе с женой Ниной 8 сентября попали в смертельное ДТП.

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В Киеве попрощались с Ярославом Олейником и его женой

В Михайловском соборе в Киеве попрощались с военным и советником министра стратегической промышленности Ярославом Олейником и его женой Ниной.

На прощании присутствовали председатель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, бывший министр стратегической промышленности Александр Камышин. Также провести в последний путь супругов пришли друзья и коллеги из министерства.

Ярослав Олейник присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины в 2017 году. Служил в подразделении "Аэроразведка", где стал оператором разведывательных дронов. На фронте он был известен под позывным "Локи". Добавим, что Александр Камишин рассказывал, что Олейник был одним из первых членов обновленной команды МинСтратегПрома. Он присоединился к министерству прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов.

Так, с лета 2023 года Ярослав Олейник занимал должность советника министра по вопросам стратегических отраслей.

В Киеве попрощались с Ярославом Олейником и его женой / Фото OBOZ.UA