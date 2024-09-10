Нагадаємо, що Ярослав Олійник разом із дружиною Ніною 8 вересня потрапили у смертельне ДТП.

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У Києві попрощалися з Ярославом Олійником та його дружиною

В Михайлівському соборі у Києві попрощались із військовим і радником міністра стратегічної промисловості Ярославом Олійником та його дружиною Ніною.

На прощанні були присутні голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, колишній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін. Також провести в останню дорогу подружжя прийшли друзі та колеги з міністерства.

Ярослав Олійник доєднався до лав Збройних Сил України у 2017 році. Служив у підрозділі "Аеророзвідка", де став оператором розвідувальних дронів. На фронті він був відомий під позивним "Локі". Додамо, що Олександр Камішин розповідав, що Олійник був одним із перших членів оновленої команди МінСтратегПрому. Він доєднався до міністерства минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів.

Так, з літа 2023 року Ярослав Олійник обіймав посаду радника міністра з питань стратегічних галузей.

У Києві попрощалися з Ярославом Олійником та його дружиною / Фото OBOZ.UA