В частности, они пытаются разрушить энергетическую систему Украины. Об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает 24 канал.

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Россия уничтожает энергетическую систему Украины

За 8 дней обстрелов Россия повредила несколько десятков энергетических объектов Украины. Так, 18 октября она нанесла удары по энергетике на:

Житомирщине,

Днепропетровщине,

Харьковщине,

Николаевщине,

Донбассе,

в Киеве.

В результате обстрелов страна-террорист повредила шесть объектов энергетики, в результате чего обесточен Житомир и ряд населенных пунктов области, а также левобережная часть Киева. Как сообщил Денис Шмигаль, уже ведутся работы по возобновлению электроснабжения.

Для быстрого восстановления инфраструктуры правительство уже выделило более 4,5 миллиарда гривен. Эти деньги, отметил Денис Шмыгать, переданы местным властям, чтобы восстанавливать все поврежденные объекты инфраструктуры. Также Украина получила финансовую помощь от западных партнеров, которая поможет профинансировать критически важные расходы.

Однозначно, российские войска продолжат терроризировать украинцев и не остановят удары по объектам энергетики, поэтому ответственно использовать ее и помогать чинящим поврежденное – также обязанность каждого гражданина.

Как помочь энергосистеме Украины

Премьер-министр подчеркнул, что за время массированных ударов по критической инфраструктуре Украина не раз доказала, что может оперативно восстанавливать и возвращать большинство энергосетей.

Оккупантам не удастся сделать Украину темным местом на карте мира. Для этого энергетики, спасатели, местные власти, правительство работают в усиленном режиме. Все на своих местах. Все знают, что делать. Все восстановим,

– подчеркнул Денис Шмигаль.

Однако энергетикам для восстановления поврежденного нужна и помощь каждого украинца, которая заключается в ответственном пользовании энергосетью и ограничении потребления электроэнергии, особенно в вечернее время пик с 17:00 до 23:00. В настоящее время украинцев призывают не пользоваться приборами, потребляющими много энергии: стиральными машинками, бойлерами, кондиционерами, обогревателями. А также ограничить использование электрочайников и электроплит. Уменьшить нагрузку на электросеть поможет и обычное выключение света в помещениях, где вы не находитесь.

Также Денис Шмигаль обратился с призывом к бизнесу выключить вывески и лишнее освещение, ведь каждый неиспользованный киловатт энергии даст дополнительную стабильность энергосистеме Украины.

Обратите внимание! Вечером 17 октября уровень потребления электроэнергии в столице снизился на 10% по отношению к предыдущему дню, а во всем центральном регионе — на 8%. Однако в целом по Украине уровень потребления во время вечернего пика увеличился на 1,8%. Как подчеркнул Премьер-министр, это произошло за счет западных и северных областей Украины.

"В эти дни, когда враг пытается сломать и запугать нас, важно как никогда продолжать работу. Каждый на своем месте. Работайте, помогайте друг другу. Держим строй. Слава Украине!" – подытожил премьер-министр Украины.

Ракетные обстрелы России 18 октября: что известно

В очередной раз страна-террорист обстреляла тыловые города Украины утром 18 октября. Ударили они и по энергетическим объектам.

К сожалению, из-за обстрелов на предприятиях ДТЭК Энерго пострадали 6 человек, 2 работника погибли.

По состоянию на 12:50 в Житомире восстановили свет в 25-30% населения. Электротранспорт не будет курсировать до конца дня.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан экономить свет и воду, а также набрать запас воды из бюветов, а спасатели показали последствия удара страны-террориста по Киеву.

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