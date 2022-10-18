Зокрема вони намагаються зруйнувати енергетичну систему України. Про це на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Росія нищить енергетичну систему України

Так, за 8 днів обстрілів Росія пошкодила декілька десятків енергетичних об’єктів України. Так, 18 жовтня вона завдала ударів по енергетиці на:

Житомирщині,

Дніпропетровщині,

Харківщині,

Миколаївщині,

Донеччині,

в місті Києві.

У результаті обстрілів країна-терористка пошкодила шість об’єктів енергетики, внаслідок чого був знеструмлений Житомир та низка населених пунктів області, а також лівобережна частина Києва. Як повідомив Денис Шмигаль, уже ведуться роботи по відновленню електропостачання.

Для швидкого відновлення інфраструктури уряд уже виділив понад 4,5 мільярда гривень. Ці гроші, зазначив Денис Шмигать, передані місцевій владі, аби відновлювати всі пошкоджені об’єкти інфраструктури. Також Україна отримала фінансову допомогу від західних партнерів, яка допоможе профінансувати критично важливі видатки.

Однозначно, російські війська продовжать тероризувати українців та не зупинять удари по об’єктах енергетики, тому відповідально використовувати її та допомагати тим, хто лагодить пошкоджене – також обов'язок кожного громадянина.

Як допомогти енергосистемі України

Прем'єр-міністр підкреслив, що за час масованих ударів по критичній інфраструктурі Україна не раз довела, що може оперативно відновлювати та повертати до роботи більшість енергомереж.

Окупантам не вдасться зробити Україну темним місцем на мапі світу. Для цього енергетики, рятувальники, місцева влада, уряд працюють у посиленому режимі. Всі на своїх місцях. Всі знають, що робити. Все відновимо,

– підкреслив Денис Шмигаль.

Однак енергетикам для відновлення пошкодженого потрібна й допомога кожного українця, яка полягає у відповідальному користуванні енергомережею та обмеженні споживання електроенергії, особливо у вечірні часи пік з 17:00 до 23:00. У цей час українців закликають не користуватися приладами, що споживають багато енергії: пральними машинками, бойлерами, кондиціонерами, обігрівачами. А також обмежити використання електрочайників та електроплит. Зменшити навантаження на електромережу допоможе й звичайне вимкнення світла у приміщеннях, де ви не перебуваєте.

Також Денис Шмигаль звернувся з закликом до бізнесу вимкнути вивіски та зайве освітлення, адже кожен невикористаний кіловат енергії дасть додаткову стабільність енергосистемі України.

Зверніть увагу! Ввечері 17 жовтня рівень споживання електроенергії в столиці знизився на 10% щодо попереднього дня, а в усьому центральному регіоні — на 8%. Однак загалом по Україні рівень споживання під час вечірнього піка збільшився на 1,8%. Як підкреслив прем'єр-міністр, це відбулося за рахунок західних та північних областей України.

"У ці дні, коли ворог намагається зламати та залякати нас, важливо як ніколи продовжувати роботу. Кожен на своєму місці. Працюйте, допомагайте один одному. Тримаймо стрій. Слава Україні!" – підсумував прем'єр-міністр України.

Ракетні обстріли Росії 18 жовтня: що відомо

Вчергове країна-терористка обстріляла тилові міста України зранку 18 жовтня. Вдарили вони й по енергетичних об'єктах.

На жаль, через обстріл на підприємствах ДТЕК Енерго постраждали 6 людей, 2 працівників загинули.

Станом на 12:50 у Житомирі відновили світло у 25 – 30% населення. Електротранспорт не курсуватиме до кінця дня.

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян економити світло та воду, а також набрати запас води з бюветів, а рятувальники показали наслідки удару країни-терористки по Києву.

Варте уваги – що відомо про масовану ракетну атаку по містах України: дивіться відео