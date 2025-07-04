В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города

Киев подвергся массированному комбинированному воздушному удару ночью 4 июля. Среди последствий есть и повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщили в Укрзализныце. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Удар по Киеву 4 июля: повреждена железная дорога

Массированный удар по Киеву ракетами и дронами имел много последствий в разных районах столицы, среди них разрушения и пожары. Об одном из них сообщили в Укрзализныце ближе к 6 утра.

Итак, известно, что в Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура непосредственно в черте города. Это несколько повлияло на движение поездов:

Пассажирские поезда западного направления следуют с отклонением через Вишневое и Дарницу. Это вызывает задержки до 2 часов.

Kyiv City Express пока курсирует только северным полукольцом Святошин – Почайна – Дарница. Возможны отклонения от графика.

Резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы после возобновления движения на участке Святошин – Киев-Пассажирский.

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