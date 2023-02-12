Великолепную церемонию для украинских защитников организовали волонтеры в одном из столичных торговых центров. На празднование пришла и певица Роксолана.

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Как проходила свадебная церемония

Организатор праздника волонтер Татьяна Савицкая рассказала, что это "то маленькое, что они могут сделать для наших защитников".

Нацгвардиец Юрий рассказал, что добивался благосклонности своей невесты Натали 8 месяцев. Когда она согласилась выйти за него замуж – начался коронавирус, потом – война. Они посовещались и сказали друг другу, что нечего тянуть дальше, пора создать семью.

В Киеве поженились нацгвардейцы: смотрите видео

Некоторые из нацгвардейцев даже успели побывать на фронте. Молодожены пообещали друг другу быть вместе и в горе, и в радости.

Единственное, что полноценного медового месяца ни у одной пары не будет. Мужчины – военные и отлучаться из своих частей надолго не имеют права.

Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией: коротко

Президент Украины 11 февраля подписал указ об увольнении с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины Руслана Дзюбы. Причины увольнения чиновника пока неизвестны.

"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", – говорится в указе президента.

Отметим, что с июня 2019 Руслан Дзюба был заместителем командующего Национальной гвардии по тылу — начальником логистики.