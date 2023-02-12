Чудову церемонію для українських захисників організували волонтери в одному зі столичних торговельних центрів. На святкування завітала і співачка Роксолана.

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Як відбувалася весільна церемонія

Організаторка свята волонтерка Тетяна Савіцька розповіла, що це "те маленьке, що вони можуть зробити для наших захисників".

Нацгвардієць Юрій розповів, що добивався прихильності своєї нареченої Наталі 8 місяців. Коли ж вона погодилася вийти за нього заміж – почався коронавірус, потім – війна. Вони порадилися і сказали один одному, що немає чого тягнути далі, час створити сім'ю.

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Деякі із нацгвардійців навіть встигли побувати на фронті. Молодята пообіцяли один одному бути разом і в горі, і в радості.

Єдине, що повноцінного медового місяця у жодної пари не буде. Чоловіки – військові й відлучатися зі своїх частин надовго не мають право.

Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії: коротко

Президент України 11 лютого підписав указ про звільнення з посади заступника командувача Нацгвардії України Руслана Дзюби. Причини звільнення високопосадовця наразі невідомі.

"Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України", – йдеться в указі президента.

Зазначимо, що від червня 2019 року Руслан Дзюба був заступником командувача Національної гвардії з тилу — начальником логістики.