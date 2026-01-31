Несколько сотен человек застряли: Киеве спасатели эвакуировали людей из тоннелей метро

В Киеве во время остановки работы метро спасатели провели эвакуацию пассажиров из тоннелей.

Об этом сообщает ГСЧС.

Смотрите также Непогода вызвала массовые обрывы ЛЭП в Одесской области и осложнила движение в нескольких регионах Украины

Что известно о спасательной операции ГСЧС в киевском метро?

Из-за аварийного обесточивания в киевском метрополитене исчезло напряжение, что привело к приостановке движения поездов. Часть составов остановилась прямо в тоннелях между станциями. Один из поездов оказался примерно в 100 метрах от станции "Вокзальная", другой – на расстоянии около одного километра от "Выдубичей".

К операции привлекли спасателей и правоохранителей, которые организовали безопасный выход людей из вагонов и сопровождение к станциям. Всего из поездов эвакуировали 481 пассажира.

ГСЧС спасают людей, застрявших в метро: смотрите видео

Спасательная операция ГСЧС в метро Киева

В Киеве и Харькове останавливало работу метро