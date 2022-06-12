В Киеве продают круассан "Борис Джонсонюк": фотодоказательство

Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс заметила в одном из киевских кафе десерт, который посвятили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Она опубликовала фотоподтверждение – на витрине виднеется привлекательный круассан под названием "Борис Джонсонюк".

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Пользователи соцсети шутят, что круассан имеет похожую прическу, как у Бориса Джонсона. Стоит это удовольствие 97 гривен.

Сегодня я нашла в киевском кафе круассан Борис Джонсон,

– написала Мелинда Симмонс в твиттере.



Круассан "Борис Джонсонюк"/ Фото @MelSimmonsFCDO

Тем временем оказалось, что на круассане все не кончилось. В комментариях одна твиттерша сообщила, что в Хмельницком появился лимонад под названием "Джонсонюк". Его продают по 70 гривен.



Лимонад "Джонсонюк"/ Фото @barabatka

Недавно Симмонс посетила Бучу

9 июня госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила разрушенные оккупантами города Киевской области вместе с европейским комиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янезом Ленарчичем. Там они общались с местными жителями, пережившими российское вторжение и местными властями.

Симмонс посетила братскую могилу и разговаривала с родителями и детьми. Дети говорили о сиренах и обстрелах. Она заметила, что жители прошли через ад.

Еврокомиссар Ленарчич был "глубоко поражен" увиденным. Он заявил, что "решительным образом осуждает" российские атаки на мирных украинцев и гражданскую инфраструктуру страны.

Между тем изобретательность украинцев нет предела: Джонсон стал Чуприной, а миску патрона продают

Недавно в Чернигове посвятили в казаки премьер-министра Бориса Джонсона. Удостоверяющая это грамота отправят в Лондон. Решение о признании британского премьера казаком одобрила черниговская казацкая община Екатерининской церкви. Фамилию также выбрали соответствующую – Чуприна. Так украинцы поблагодарили Джонсона за мощную поддержку нашего государства в войне с Россией.

Тем временем во Львове мужчина продает одноразовую миску, из которой в одном из местных кафе пил пес Патрон , за 15 тысяч гривен. Средства продавец обещает передать на нужды ВСУ. Мужчина отметил, что продает мисочку с согласия владельцев.

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