В Киеве прогремели повторные взрывы: в некоторых районах проблемы со светом

В Киеве по состоянию на 15:39 19 октября прогремели повторные взрывы. В некоторых районах столицы зафиксировали проблемы со светом.

В то же время подтверждения, что их вызвали взрывы, пока нет. Местные телеграм-каналы сообщают, что проблемы с электроснабжением зафиксировали на левом берегу.

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В украинской столице продолжалась затяжная воздушная тревога. Она началась в 12:50. Отбой объявили в 16:22.

Кулеба заявил о работе ПВО

Алексей Кулеба по состоянию на 16:15 сообщил, что в области работает ПВО. Есть сбитые вражеские объекты. Среди них – шахиды.

Над украинской столицей ПВО сбила несколько ракет

В Украине 19 октября продолжалась масштабная воздушная тревога. Об опасности извещали жителей всех областей Украины. В телеграм-каналах публиковали данные о взрывах в Киеве. Сообщали, что работает ПВО.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что над Киевом ПВО сбила несколько вражеских ракет.

Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет,

– заявил мэр.

Людей призывали не игнорировать воздушные тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Также людей призывают доверять информации только из официальных источников.

Что в КГГА говорят о проблемах со светом

В КГГА отметили, что специалисты ДТЭК уже отправились на объект, чтобы устранить проблемы со светом. Сейчас энергетики проводят исследования и прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Важно помнить: стабилизационные отключения могут продолжаться, пока энергетики не восстановят разрушенные объекты магистральных электросетей", – говорится в сообщении ДТЭК.

Пресс-служба ДТЭК подчеркнула, что восстановительные работы продолжаются 24 на 7. Если не будет атак, ремонт закончат в течение нескольких дней.

Украинцам напоминают, что необходимо сознательно потреблять электричество. Это поможет Украине. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский во время обращения 18 октября.

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