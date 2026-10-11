В Киеве прогремели взрывы: на столицу летели БПЛА
Российские атаки на украинские города не утихают. Днем 11 октября в Киеве прогремели взрывы.
Об этом сообщает Суспильне.
Какие последствия?
Воздушную тревогу в столице объявляли в 15.15. Тогда для города была угроза атаки вражеских беспилотников.
Позже Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивного БПЛА на разные районы Киева. Летела цель с северной стороны.
Уже около 15:41 жители столицы услышали звуки взрывов. А через пять минут раздался отбой воздушной тревоги.
Местные власти пока не информировали о возможных последствиях атаки. В случае повторного оглашения воздушной тревоги следует как можно быстрее пройти до ближайшего укрытия и находиться там до отбоя угрозы.
Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, последствиях российских атак, а также о главных новостях Украины и мира можно узнать в телеграмм-канале 24 Канала.
Напомним, ночью враг нанес удары по Днепру. В результате попадания "Шахеда" повреждены несколько верхних этажей жилого дома и окрестные дома. К сожалению, пострадали четыре человека, в том числе двое детей.