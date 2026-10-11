В Киеве прогремели взрывы: на столицу летели БПЛА

Российские атаки на украинские города не утихают. Днем 11 октября в Киеве прогремели взрывы.

Об этом сообщает Суспильне.

Какие последствия?

Воздушную тревогу в столице объявляли в 15.15. Тогда для города была угроза атаки вражеских беспилотников.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивного БПЛА на разные районы Киева. Летела цель с северной стороны.

Уже около 15:41 жители столицы услышали звуки взрывов. А через пять минут раздался отбой воздушной тревоги.

Местные власти пока не информировали о возможных последствиях атаки. В случае повторного оглашения воздушной тревоги следует как можно быстрее пройти до ближайшего укрытия и находиться там до отбоя угрозы.

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Напомним, ночью враг нанес удары по Днепру. В результате попадания "Шахеда" повреждены несколько верхних этажей жилого дома и окрестные дома. К сожалению, пострадали четыре человека, в том числе двое детей.