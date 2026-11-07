В Киеве прогремели взрывы: столицу атаковали БпЛА, есть повреждения

Россия вновь запустила по Украине свои ударные беспилотники. В субботу, 7 октября, под атакой оказался Киев.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке?

Воздушная тревога в столице была объявлена ​​в 14:03. Она была связана с опасностью дроновой атаки.

С тех пор Воздушные Силы ВСУ неоднократно сообщали о движении реактивных беспилотников в направлении Киева. Вражеские дроны летели с северного направления.

Уже около 14:31 горожане услышали серию взрывов. Угроза ударов с воздуха сохранялась для всего региона, поэтому следует пройти в укрытие и находиться там до отбоя воздушной тревоги.

Уже в 15:56 городская военная администрация сообщила, что в Шевченковском районе столицы в результате вражеской атаки был поврежден частный жилой дом. Информация о пострадавших или погибших не обнародовалась.

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Напомним, в результате баллистического обстрела Киева ночью пострадали шесть человек. К тому же известно о попадании в нескольких районах города и повреждении Северного города. Из-за этого движение по мосту в обе стороны приостановили.