Утром 14 июня в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.
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В городе было громко
В столице прогремели взрывы. Пока нет никаких деталей относительно последствий взрыва. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны в области.
Мониторинговые каналы пишут о движении ракеты типа Кинжал на Киев. Также воздушные силы оповещали о воздушной тревоге из-за угрозы использования баллистического вооружения.
Кроме этого, взрывы также слышали и в Хмельницкой области.
Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
Россияне ударили 3 "Искандерами" по Запорожью
- Россия 14 июня в очередной раз атаковала Украину ракетами различных типов. В частности, враг атаковал 3 баллистическими ракетами Запорожье. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он рассказал, что враг прицельно атаковал ракетами Запад Украины.
- В Воздушных силах добавили, что к отражению атаки привлекали как мобильные огневые группы, так и зенитные ракетные подразделения, тактическая авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы.
- Что касается утренней тревоги, то Евлаш объяснил, что ее объявили из-за применения врагом аэробаллистической ракеты типа "Кинжал".