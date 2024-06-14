Зранку 14 червня в Києві пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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У місті було гучно

У столиці прогриміли вибухи. Наразі немає жодних деталей щодо наслідків вибуху. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони в області.

Моніторингові канали пишуть про рух ракети типу Кинджал на Київ. Також повітряні сили сповіщали про повітряну тривогу через загрозу використання балістичного озброєння.

Крім цього, вибухи також чули і у Хмельницькій області.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власної безпекою.

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