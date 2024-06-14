Зранку 14 червня в Києві пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
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У місті було гучно
У столиці прогриміли вибухи. Наразі немає жодних деталей щодо наслідків вибуху. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони в області.
Моніторингові канали пишуть про рух ракети типу Кинджал на Київ. Також повітряні сили сповіщали про повітряну тривогу через загрозу використання балістичного озброєння.
Крім цього, вибухи також чули і у Хмельницькій області.
Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власної безпекою.
Росіяни вдарили 3 "Іскандерами" по Запоріжжю
- Росія 14 червня вкотре атакувала Україну ракетами різних типів. Зокрема, ворог атакував 3 балістичними ракетами Запоріжжя. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Він розповів, що ворог прицільно атакував ракетами Захід України.
- У Повітряних силах додали, що до відбиття атаки залучали як мобільні вогневі групи, так і зенітні ракетні підрозділи, тактична авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби.
- Що стосується ранкової тривоги, то Євлаш пояснив, що її оголосили через застосування ворогом аеробалістичної ракети типу "Кинджал".