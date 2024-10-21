Суспильне сообщило, что взрывы в Киеве услышали ориентировочно в 00:23 21 октября. Воздушную тревогу в столице объявили в 00:07.
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Что известно о взрывах в Киеве
На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
– заявил мэр Виталий Кличко в 00:25 21 октября.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко также заявил, что по состоянию на 00:24 воздушная тревога продолжается, в Киеве работает ПВО. Он также призвал людей находиться в укрытиях.
Воздушные силы ВСУ в 00:31 заявили, что ударный беспилотник летит через Борисполь в направлении Киева.
Ориентировочно в 00:42 в Киеве прозвучали повторные взрывы.
Враг атаковал Украину вечером 20 октября
- О 22:06 взрывы прогремели в Харькове. Враг запустил по городу управляемые авиационные бомбы.
- Ориентировочно в 23:03 20 октября в Кривом Роге раздались взрывы. Оккупанты ударили по городу ракетой.