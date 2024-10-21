Суспильне сообщило, что взрывы в Киеве услышали ориентировочно в 00:23 21 октября. Воздушную тревогу в столице объявили в 00:07.

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Что известно о взрывах в Киеве

На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

– заявил мэр Виталий Кличко в 00:25 21 октября.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко также заявил, что по состоянию на 00:24 воздушная тревога продолжается, в Киеве работает ПВО. Он также призвал людей находиться в укрытиях.

Воздушные силы ВСУ в 00:31 заявили, что ударный беспилотник летит через Борисполь в направлении Киева.

Ориентировочно в 00:42 в Киеве прозвучали повторные взрывы.

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