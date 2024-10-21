Суспільне повідомило, що вибухи в Києві почули орієнтовно о 00:23 21 жовтня. Повітряну тривогу в столииці оголосили о 00:07.
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Що відомо про вибухи в Києві
На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
– заявив мер Віталій Кличко о 00:25 21 жовтня.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко також заявив, що станом на 00:24 повітряна тривога триває, в Києві працює ППО. Він також закликав людей перебувати в укриттях.
Повітряні сили ЗСУ о 00:31 заявили, що ударний безпілотник летить через Бориспіль у напрямку Києва.
Орієнтовно о 00:42 в Києві пролунали повторні вибухи.
Ворог атакував Україну ввечері 20 жовтня
- О 22:06 вибухи пролунали в Харкові. Ворог запустив по місту керовані авіаційні бомби.
- Орієнтовно о 23:03 20 жовтня в Кривому Розі пролунали вибухи. Окупанти вдарили по місту ракетою.