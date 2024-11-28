В столице были слышны взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сумщины

Взрывы в Киеве

В 7:49 в Воздушных силах сообщили о движении ракеты в направлении Киева с юго-востока.

"Киев – в укрытие", – написали в ПС в 7:52.

Через минуту корреспонденты Общественного сообщили, что в Киеве прогремели взрывы. Сергей Попко, начальник КМВА, отметил, что в городе работают силы противовоздушной тревоги.

В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– написал он.

Вскоре начальник КГВА сообщил, что в одном из районов столицы зафиксировано падение обломков.

В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию,

– сообщил в 8:12.

По его словам, информации о пострадавших или разрушений не поступало.

Напомним, что с самого утра 28 ноября в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. В частности их слышали в Кропивницком. Также они прозвучали и в Одессе. В частности, взрывы слышали в Ровно, отмечалось, что в городе исчез свет. Громко было и в Луцке.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.