У столиці було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Києві

О 7:49 в Повітряних силах повідомили про рух ракети в напрямку Києва з південного сходу.

"Київ – в укриття", – написали в ПС о 7:52.

Через хвилину кореспонденти Суспільного повідомили, що у Києві пролунали вибухи. Сергій Попко, начальник КМВА, зазначив, що в місті працюють сили протиповітряної тривоги.

В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– написав він.

Невдовзі начальник КМВА повідомив, що в одному з районів столиці зафіксовано падіння уламків.

Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Попередньо, на відкриту територію,

– повідомив він о 8:12.

За його словами, інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило.

Нагадаємо, що з самого ранку 28 листопада у кількох регіонах України пролунали вибухи. Зокрема їх чули в Кропивницькому. Також вони пролунали і в Одесі. Зокрема, вибухи чули в Рівному, зазначалося, що у місті зникло світло. Гучно було і в Луцьку.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.