Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
Атака на Сумщину 28 листопада
Місцева влада констатувала, що 28 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурі Сумщини. Зокрема, Шосткинської громади.
В ОВА наголосили, що на місці працюють усі необхідні служби. Наслідки російської атаки уточнюються.
Місцевих жителів закликають дотримуватися правил безпеки та в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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Додамо, внаслідок ворожої атаки також постраждала Волинь. У регіоні є прильоти. Введені екстрені відключення світла.