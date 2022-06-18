Сегодня, 18 июня на прощание с Романом пришли более 200 человек. Среди них – родственники, близкие и друзья. Соболезнование собравшимся выразил мэр Киева Виталий Кличко.

Главное Был отчаянным и боролся за Украину: что известно о погибшем активисте Романе Ратушном

Такие, как Роман Ратушный – будущее сильной Украины, рассказавший о герое мэр Киева

Прощаясь с героем, Виталий Кличко заметил, что Роман был человеком чести и принципов, никогда не скрывался даже получая угрозы.

Сегодня мы прощаемся с Героем и Воином. Роман Ратушный, молодой, умный и активный. Человек чести и принципов. Так я его знал. Таким знали его друзья и запомнит Украина,

– отметил он.

Глава Киева рассказал, что Роман пошел защищать Украину с начала широкомасштабного вторжения россиян. Перед отъездом на фронт он заезжал в мэрию, чтобы обсудить планы на будущее.

Я до последнего не верил, что Роман погиб... Это большая потеря для столицы, нашего государства. Потому что именно такие, как Роман Ратушный – будущее сильной и демократической Украины,

– подчеркнул Кличко.

Кличко пообещал сохранить Протасов Яр от застройки

Также во время прощания с погибшим Романом Ратушным Кличко отметил, что киевские власти поддерживают переименование одной из улиц города в честь общественного деятеля. Речь идет об улице Волгоградской Соломенского района.

"Убежден, имя Романа будет увековечено в названии улицы в Киеве", – отметил мэр.

Кроме того, Клично пообещал сделать все необходимое, чтобы отстоять Протасов Яр и сохранить его застройки.

18 июня в 14:00 состоится захоронение Романа Ратушного на Байковом кладбище.



Мурал, которым почтили Героя / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Отдал жизнь в бою под Изюмом

24-летний разведчик 93 ОМБР "Холодный Яр" был убит российскими оккупантами 9 июня. Об этом сообщили в общественной организации "Защитим Протасов Яр", которую возглавлял Ратушный. Защитник погиб, находясь в составе боевой группы и выполняя боевое задание. Отец Романа Тарас Ратушный рассказал, что доклад об обстоятельствах смерти противоречив.

16 июня прощание с героем прошло в Протасовом Яру. Именно эту территорию Роман защищал от застройки ООО "Дайтон Групп".

О горькой потере написал ряд украинских деятелей. В частности, память Романа Ратушного почтили украинские режиссеры и актеры. Среди них – Ирина Целик, Наталья Ворожбит, Ирма Витовская-Ванца и Олег Сенцов.

Погиб, защищая Украину: что известно о Романе Ратушном: смотрите видео