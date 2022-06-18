Сьогодні, 18 червня прощатися із Романом прийшли понад 200 людей. Серед них – родичі, близькі та друзі. Співчуття присутнім висловив мер Києва Віталій Кличко.

Головне Був відчайдухом і боровся за Україну: що відомо про загиблого активіста Романа Ратушного

Такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної України, що розповів про героя мер Києва

Прощаючися із героєм, Віталій Кличко зауважив, що Роман був людиною честі та принципів, ніколи не ховався, навіть, отримуючи погрози.

Сьогодні ми прощаємося з Героєм і Воїном. Роман Ратушний, молодий, розумний і активний. Людина честі і принципів. Таким я його знав. Таким знали його друзі і запам’ятає Україна,

– зазначив він.

Очільник Києва розповів, що Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення росіян. Перед від’їздом на фронт він заїжджав у мерію, щоб обговорити плани на майбутнє.

Я до останнього не вірив, що Роман загинув...Це велика втрата для столиці, для нашої держави. Бо саме такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної і демократичної України,

– наголосив Кличко.

Кличко пообіцяв зберегти Протасів Яр від забудови

Також під час прощання із загиблим Романом Ратушним Кличко зазначив, що київська влада підтримує перейменування однієї з вулиць міста на честь громадського діяча. Мовиться про вулицю Волгоградську Солом'янського району.

"Переконаний, ім‘я Романа буде увіковічнене в назві вулиці в Києві", – зазначив мер.

Окрім того, Клично пообіцяв зробити усе необхідне, аби відстояти Протасів Яр та зберегти його він забудови.

18 червня об 14:00 відбудеться поховання Романа Ратушного на Байковому кладовищі.



Мурал, яким вшанували Героя / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Віддав життя у бою під Ізюмом

24-річний розвідник 93 ОМБР "Холодний Яр" був вбитий російськими окупантами 9 червня. Про це повідомили у громадській організації "Захистимо Протасів Яр", яку очолював Ратушний. Захисник загинув, перебуваючи у складі бойової групи та виконуючи бойове завдання. Батько Романа Тарас Ратушний розповів, що доповідь про обставини смерті суперечлива.

16 червня прощання із героєм відбулось у Протасовому Яру. Саме цю територію Роман захищав від забудови ТОВ "Дайтона Груп".

Про гірку втрату написала низка українських діячів. Зокрема, пам’ять Романа Ратушного вшанували українські режисери та актори. Серед них – Ірина Цілик, Наталка Ворожбит, Ірма Вітовська-Ванца та Олег Сенцов.

Загинув, захищаючи Україну: що відомо про Романа Ратушного: дивіться відео