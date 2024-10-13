В Киеве проходят акции в поддержку пленных украинцев. На этих мероприятиях призывают не молчать и помнить о тех, кто находится во вражеском плену, передает 24 Канал.

Смотрите также Расстрел 9 украинских пленных на Курщине: Офис генпрокурора отреагировал на преступление

"Азов" в плену уже два года

Украинские военные, которые защищали Украину, оказались во вражеском плену и находятся там уже длительное время. В частности, защитники Азовстали находятся в российском плену уже два года. такие акции должны напоминать нам, что мы должны бороться за них так же, как они боролись за нас.



В Киеве состоялась акция в поддержку пленных / Фото Валентины Полищук

Часто на эти акции приходят также родственники и близкие пленных, которые ждут их возвращения. Украина борется за каждого, кто попал в российский плен и проводит обмены, однако это происходит не так часто, несмотря на все приложенные усилия.

Такие акции также призваны напомнить, в каких условиях находятся наши военные.



Такие мероприятия являются регулярными / Фото Валентины Полищук

Кроме этого, акции в поддержку пленных также помогают обратить внимание западных партнеров на то, за что мы боремся и попросить помощи в этом вопросе.



На акциях просят мир проснуться / Фото Валентины Полищук

Такие мероприятия очень важны в наше время, чтобы те, кто находится в плену, не оставались забытыми. Это напоминает о важности борьбы и поддержки родных пленных защитников.

В Киеве состоялась акция в поддержку пленных защитников / Фото Валентины Полищук