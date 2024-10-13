У Києві проходять акції на підтримку полонених українців. На цих заходах закликають не мовчати та пам'ятати про тих, хто перебуває у ворожому полоні, передає 24 Канал.

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"Азов" у полоні вже два роки

Українські військові, які боронили Україну, опинились у ворожому полоні та перебувають там вже тривалий час. Зокрема, захисники Азовсталі перебувають у російському полоні вже два роки. такі акції повинні нагадувати нам, що ми повинні боротись за них так само, як вони боролись за нас.



У Києві відбулась акція на підтримку полонених / Фото Валентини Поліщук

Часто на ці акції приходять також родичі та близькі полонених, які чекають їхнього повернення. Україна бореться за кожного, хто потрапив у російський полон та проводить обміни, однак це відбувається не так часто, попри всі докладені зусилля.

Такі акції також покликані нагадати, у яких умовах перебувають наші військові.



Такі заходи є регулярними / Фото Валентини Поліщук

Крім цього, акції на підтримку полонених також допомагають звернути увагу західних партнерів на те, за що ми боремось та попросити допомоги у цьому питанні.



На акціях просять світ прокинутись / Фото Валентини Поліщук

Такі заходи є дуже важливими в наш час, щоб ті, хто перебуває в полоні, не лишались забутими. Це нагадує про важливість боротьба та підтримки рідних полонених захисників.

У Києві відбулась акція на підтримку полонених захисників / Фото Валентини Поліщук