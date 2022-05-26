В Киеве простились с разведчиком Эдуардом "Ахиллесом" Трепильченко: фото с церемонии
В Михайловском соборе в Киеве 25 мая простились погибшим в боях за свободу Украины Эдуардом Трепильченко. 34-летний разведчик был известен по позывному "Ахиллесу".
Эдуард служил ушел еще в 2014 году, а после вторжения в 2022 году снова вернулся на фронт. Как происходило прощание с павшим героем смотрите в фоторепортаже 24 канала.
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На прощании были родные Эдуарда – мать, брат и тетя. Также пришли проститься с бойцом несколько его собратьев, которые смогли приехать. Героя похоронили со всеми военными почестями.
Родные Эдуарда на церемонии прощания / Фото 24 канала, Валентини Полищук
Мать и тетя Героя, погибшего за нашу свободу / Фото 24 канала, Валентини Полищук
Военнослужащие на церемонии прощания / Фото 24 канала, Валентини Полищук
Воина похоронили со всеми военными почестями / Фото 24 канала, Валентини Полищук
Что известно об "Ахиллесе"
Он проходил срочную службу в ВСУ с 2007 по 2008 годы. После этого окончил юридический факультет политехнического колледжа. В 2012 году поступил в Луганский Национальный Университет Внутренних Дел.
Эдуард в 2014 году пошел на войну без колебаний. Он поступил в добровольческий батальон "Донбасс". А уже в 2015 году пошел служить в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный Яр". В нем он и продолжал бороться за будущее Украины до демобилизации в 2020 году.
Утром 24 февраля мой брат один из первых стоял в очереди в военкомат. За три месяца войны на его счету десятки уничтоженной вражеской техники и несколько десятков – а может и сотен – уничтоженных оккупантов,
– с гордостью рассказал брат Героя.
Брат Героя на церемонии прощания / Фото 24 канала, Валентини Полищук
Позывной "Ахиллес" полностью оправдывал себя, поскольку мужчина всегда демонстрировал невероятное мужество. Об этом говорят и побратимы, защищавшие Украину бок о бок с Eдуардом.
Если бы все они могли приехать на прощание с Эдуардом, то фронт остался бы без защитников. Каждый разведчик знаменитой 93-й бригады имел в честь выполнять боевые задания вместе с "Ахиллесом",
– добавил брат погибшего воина.
Война всегда забирает лучших / Фото 24 канала, Валентини Полищук
Последнее сражение нашего защитника Эдуарда Трепиченко состоялось 20 мая. Он погиб с оружием в руках от выстрела вражеского танка в Изюмском направлении.
Церемония прощания с холоднояровцем / Фото 24 канала, Валентини Полищук
Киевляне провели в последний путь погибшего воина / Фото 24 канала, Валентини Полищук
Похороны погибшего с оружием в руках / Фото 24 канала, Валентини Полищук
Церковь, где прощались с Героем "Ахиллесом" / Фото 24 канала, Валентини Полищук
Погибший на войне Эдуард Трепильченко / Фото "Вечерний Киев"