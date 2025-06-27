Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора. Молодой человек должен был оставить начиненный взрывчаткой скутер в Днепровском районе Киева по заранее определенному адресу.

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400 тысяч гривен за убийство "азовца"

Самодельное взрывное устройство должны были взорвать дистанционно именно в тот момент, когда к скутеру приблизится украинский военный. К счастью, взрыв не сработал, и никто не пострадал.

За выполнение этой задачи подрывнику пообещали 400 тысяч гривен. Однако никакого вознаграждения он не получил.

В столице разоблачили теракт / Фото: Киевская городская прокуратура

Удалось установить личность исполнителя. Им оказался 19-летний житель Киевской области. В ходе допроса он заявил, что якобы не знал, что целью является военнослужащий. Однако окончательный ответ на этот вопрос должно дать следствие.

Правоохранители задержали подозреваемого. Ему уже сообщили о подозрении в совершении террористического акта. Сейчас он находится под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Его проводят следователи Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области совместно с полицией.