Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора. Молодик мав залишити начинений вибухівкою скутер у Дніпровському районі Києва за заздалегідь визначеною адресою.

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400 тисяч гривень за вбивство "азовця"

Саморобний вибуховий пристрій мали підірвати дистанційно саме в той момент, коли до скутера наблизиться український військовий. На щастя, вибух не спрацював, і ніхто не постраждав.

За виконання цього завдання підривнику пообіцяли 400 тисяч гривень. Проте жодної винагороди він не отримав.

У столиці викрили теракт / Фото: Київська міська прокуратура

Вдалося встановити особу виконавця. Ним виявився 19-річний житель Київської області. У ході допиту він заявив, що нібито не знав, що ціллю є військовослужбовець. Однак остаточну відповідь на це питання має дати слідство.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту. Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування триває. Його проводять слідчі Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області спільно з поліцією.