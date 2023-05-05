Центр Киева заполонили тюльпаны: фото весенней красоты

Май украсил украинскую столицу разноцветными тюльпанами. Улицы, устланные цветами, можно найти по всему Киеву.

Весенние тюльпаны оказались в объективе фотографа 24 Канала. Они украсили центр Киева и близлежащие улочки.

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Киевляне могут не только понаблюдать за красотой, но и сделать красивые фотографии у тюльпанов. Глаза будут радовать красные, фиолетовые, оранжевые и желтые тюльпаны.

Следует спешить, потому что цветы такие цветы будут недолго. Найти красоту можно сразу на Майдане Незалежности.

Тюльпаны в центре Киева / Фото Валентины Полищук, 24 Канал:

В Нидерландах вывели сине-желтые тюльпаны

Цветоводы из Нидерландов в апреле 2022 года вывели сине-желтые тюльпаны, посвященные Украине. Они окрашены в цветах нашего флага – сине-желтые. Этот сорт цветов назвали "Тюльпаном "Украина". Таким образом, флористы присоединились к поддержке Украины в войне против России.

Кстати, ранее в Киеве расцветали тюльпаны, подаренные украинской столице генконсульством Нидерландов. Луковицы посадили на Майдане Незалежности, а также на Михайловской площади.

Тогда центр столицы украсили 100 тысяч цветов. горожане и гости столицы уже начали делать селфи на фоне такой красоты. В частности, одна женщина чуть не легла на бедные цветы.