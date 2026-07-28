В Киеве раздавались взрывы: столицу атаковали реактивные БпЛА, в области фиксировали ракету

Киев снова оказался под ударом вражеских дронов ночью 28 июля. В столице Украины громко.

В Киеве прогремели по меньшей мере два взрыва. По данным Воздушных сил, город атаковали реактивные БПЛА.

Что известно об ударе по Киеву?

Тревогу в Киеве объявили в 0:45. Через мгновение Воздушные силы сообщили о движении реактивных БПЛА в направлении столицы с юга. Ранее эти дроны заходили в Киевскую область из Черкасской области и двигались в направлении Ржищева и/или Обухова.

Приблизительно в 0:51 в Киеве раздался первый взрыв. Через 6 минут состоялся повторный. По данным мониторинговых ресурсов, в небе над столицей находились от 3 до 5 беспилотников.

Кроме того, Россия еще запустила ракету по Киевщине в направлении Макарова. Мониторинговые ресурсы сообщают, что это была баллистическая цель и выходила она из Брянской области. Однако вскоре исчезла из радаров.

По состоянию на 1:03 дронов вблизи Киева мониторинговые ресурсы не фиксировались. В 1:20 в столице объявили отбой.

Пока официальной информации о последствиях взрывов в Киеве и области нет. Предварительно, по враждебным целям работала ПВО.

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В предыдущий раз Россия атаковала Киев всего несколько дней назад – 26 июля, правда уже баллистикой. Удар произошел также после полуночи. В результате в трех районах столицы произошли пожары. Кроме того, пострадали некоторые строения.

Однако 24 июля удар оказался более смертоносным. В тот день Россия нанесла ракетный удар по частному стрелковому полигону недалеко от столицы. Та атака унесла жизни 11 человек, еще около 100 человек получили ранения. Известно, что враг ударил по закрытой выставке беспилотного вооружения с участием представителей украинской оборонной индустрии.