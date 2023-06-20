В Киеве и области раздались взрывы: оккупанты атакуют "Шахедами", работает ПВО

Россия в очередной раз запустила "Шахеды" по Украине ночью на 20 июня. Вражеские дроны уже долетели до столицы, и там раздались взрывы.

По информации из сети, было громко на севере столицы. В Киевской городской военной администрации заявили, что в Киеве работает ПВО.

Подробнее о ночной атаке дронами В Киеве и ряде областей – воздушная тревога, раздаются взрывы: россияне запустили "Шахеды"

"Шахеды" сбивают также в области

В Киевской ОВА рассказали, что в области уже работают силы противовоздушной обороны. Перед этим власти отмечали угрозу вражеских дронов.

Ни при каких обстоятельствах не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги. Берегите себя и близких!

– отметили в КОВА.

Мониторинговые сообщества сообщают, что в столицу залетело несколько целей. Точное количество – неизвестно, правда их не так много, как было раньше. Впоследствии в сети сообщили о повторных взрывах в Киеве.

Атака дронами в ночь на 20 июня: главное

Вероятно, оккупанты запустили дроны с Юга. Ведь сначала тревоги раздались именно в Южных областях.

По информации из сети, ущерб был на Херсонщине и Николаевщине. Официальных заявлений на этот счет пока нет.

Также враг применял баллистику. В частности, из С-300 бил по Запорожью. Кроме того, была угроза ОТРК на Востоке.

Впоследствии угроза удара "Шахедами" пошла на Киев и область и Запад.

Кроме Киева, взрывы раздавались еще в Хмельницкой области.

В случае воздушной тревоги не пренебрегайте правилами безопасности. В частности, направляйтесь немедленно в укрытие или соблюдайте правила двух стен, не стойте у окон. Верим в ПВО!