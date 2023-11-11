В Киеве раздались взрывы: после этого объявили воздушную тревогу

В Киеве утром 11 ноября раздался взрыв. После этого в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Сообщения о взрыве начали распространяться в сети около 8 утра. Тревогу в столице объявили в 08:02.

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В Киеве ракетная опасность

Утром в столице раздался взрыв. После этого в Киеве сразу объявили воздушную тревогу. В КГГА предупредили об угрозе и призвали пройти в укрытие.

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Между тем, мониторинговые телеграм-каналы заявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Тревога позже распространилась и на Киевскую область. В 08:07 Киевская ОВА также предупредила об ракетной опасности.



Карта воздушных тревог на 08:15 11 ноября

"Ракетная угроза для столицы. Не игнорируйте тревогу! Находитесь в укрытиях до отбоя!" – призвал начальник КМВА Сергей Попко.

Немного погодя мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что мощные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, звуки взрывов – это работа ПВО.

Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике. Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!

– сообщил Кличко.

В Офисе Президента напомнили, что фото и видео работы ПВО нельзя публиковать. Это не только играет на руку российским оккупантам, но за это также ответственность – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

В Киевской ОВА уточнили, что тревога в городе и области продолжается, поэтому украинцам следует позаботиться о собственной безопасности и быть в укрытиях отбоев. Также в ОВА сообщили, что в области отработало ПВО.

Кстати, тревогу утром 11 ноября объявляли и в Одесской области. Она длилась всего 5 минут – с 08:06 до 08:11. К счастью, обошлось без угрозы для гражданского населения.

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