В полицию Киева поступила информация о том, что на улице Милославской был слышен взрыв. Затем там нашли женщину и мужчину с телесными повреждениями.

Кстати говоря В Киеве слышали взрыв: после этого разгорелся мощный пожар

Правоохранители выяснили, что взорвалась граната. Мужчина и его знакомая получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте работали профильные службы.

Причина – ревность

Впоследствии в телеграмм-каналах появилась информация, что киевлянин бросил гранату в людей из-за ревности.

Утверждали, что мужчина ревновал свою знакомую, поэтому пытался убить ее вместе с товарищем. Полицейские задержали мужчину. Для розыска и задержания злоумышленника была проведена специальная полицейская операция.



Задержанный мужчина / Фото из телеграмм-канала

Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение по статье "Покушение на умышленное убийство двух или более человек".

Похожий инцидент

Во Львове в жилом доме недавно прозвучал мощный взрыв. Полицейские сообщили, что могла взорваться моглая граната РГН. Взрыв травмировал гостя, 44-летний житель Чернигова.

Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Хозяин дома получил тяжелые травмы.