Возле больницы в центре Киева взорвалась скорая: есть жертва

В ночь с 12 на 13 мая в Печерском районе Киева раздался взрыв. В результате вспыхнул масштабный пожар.

Очевидцы утверждают, что в некоторых домах выбит венок. Заметим, что воздушной тревоги в столице не было, поэтому, вероятно, это не прилет.

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Вероятно, взорвалась скорая

По словам очевидцев, взрыв прогремел около полуночи возле Александровской больницы. Вероятно, разразилась карета скорой помощи, после чего начался пожар.

Пожар в Печерском районе Киева: смотрите видео

В КМВА подтвердили взрыв кареты скорой помощи. Пожар оперативно ликвидирован. После того как удалось потушить пожар, на месте обнаружили труп 92-летней женщины. Также была обнаружена 60-летняя женщина с сильными ожогами (1 – 2 степеней тяжести).

Пожары в Соломенском и Дарницком районах

Утром 9 мая жители Соломенского района столицы увидели столб черного дыма. Причиной стало возгорание пенопласта. Сначала местные писали о том, что это мог быть прилет, однако в ГСЧС заверили, что это не была вражеская атака.

Из-за чего произошло возгорание – пока неизвестно.

На следующий день дымом затянуло Дарницкий район столицы. Причиной стало возгорание у "Озера Лебединого" площадью 100 квадратных метров. По предварительной версии кто-то умышленно поджег камыш, однако обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.