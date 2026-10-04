После десяти вечера в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.
Что известно о взрывах в Киеве?
Около 22:52 в Киеве раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы писали, что реактивный БПЛА двигается в направлении города.
Мониторы отмечали, что дрон направлялся мимо Бровары на левобережье столицы. Впоследствии они уточнили, что беспилотник был уничтожен.
Напомним, что в течение дня Киев снова находился под атакой реактивных дронов.
Под вечер в Оболонском районе упал БПЛА с не сдетонировавшим боеприпасом.
Утром оккупанты в очередной раз попали по Северному мосту. Два человека пострадали. Одного пострадавшего медики госпитализировали. Другому оказали помощь на месте.
В Дарницком районе обломки упали на открытой территории одной из школ и припаркованный автомобиль. В Днепровском районе обломки рухнули на крышу частного дома.
В результате вражеского удара была повреждена также тепломагистраль. Поэтому в Деснянском районе исчезла горячая вода.