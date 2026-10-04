Після десятої вечора у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів.

Що відомо про вибухи у Києві?

Близько 22:52 у Києві пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили писали, що реактивний БпЛА рухається у напрямку міста.

Монітори зазначали, що дрон прямував повз Бровари на лівобережжя столиці. Згодом вони уточнили, що безпілотник був знищений.

Нагадаємо, що протягом дня Київ знову перебував під атакою реактивних дронів.

Надвечір в Оболонському районі впав БпЛА з боєприпасом, який не здетонував.

Вранці окупанти вкотре поцілили по Північному мосту. Двоє людей постраждали. Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території однієї зі шкіл та припаркований автомобіль.

У Дніпровському районі уламки впали на дах приватного будинку.

Внаслідок ворожого удару була пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі зникла гаряча вода.