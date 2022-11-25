После предварительной ракетной атаки россиян 23 ноября энергосистема оказалась в тяжелом положении. Украинским энергетикам удалось обеспечить уже 70% потребления в стране, пишет 24 канал.

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Киевляне готовят есть в магазинах

Однако дефицит электроэнергии остался, поэтому во всех областях действуют аварийные и плановые отключения света.

В сети распространили ролик, где родители пришли в магазин с генератором, чтобы приготовить детям покушать. В частности на видео видно, как мужчина взбивает смесь в блендере для стоящего рядом ребенка.

Родители пришли в магазин с генератором, чтобы приготовить детям покушать: видео

Ингаляция на АЗС из-за отсутствия света

Волонтер Наталья Маринюк сфотографировала маленькую девочку с ингалятором на одной из столичных заправок и опубликовала фото на своей странице в одной из соцсетей.

Она рассказала, что 24 ноября пошла на местную АЗС, чтобы зарядить свой телефон. Она нашла единственное место с розеткой возле туалета.

Буквально через час к ней подошла семья с маленькой девочкой и попросила поделиться розеткой. Оказалось, что девочка заболела и ей нужна была ингаляция.

Украинцы еще раз доказывают, что их не сломить, они продолжают искать выход даже из сверхсложных ситуаций. К примеру, жительница Одессы обустроила импровизированный маникюрный салон на подземном паркинге.

В сеть выложили видео, на котором можно увидеть, что женщина наводит порядок на ручках клиентки. Как сообщают пользователи, салон предприимчивая жительница города "открыла" на паркинге на Каманина.

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