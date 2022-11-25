Після попередньої ракетної атаки росіян 23 листопада енергосистема опинилася у скрутному становищі. Українським енергетикам вдалося забезпечити вже 70% споживання в країні, пише 24 канал.

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Кияни готують їсти у магазинах

Однак дефіцит електроенергії залишився, тому по всіх областях діють аварійні та планові відключення світла водночас.

У мережі поширили ролик, де батьки прийшли в магазин з генератором, аби приготувати дітям їсти. Зокрема на відео видно, як чоловік збиває суміш у блендері для дитини, яка стояла поруч.

Батьки прийшли в магазин з генератором, аби приготувати дітям їсти: відео

Realities of Kyiv residents now: parents come to a store with a generator to prepare food for small children. #UkraineWillWin #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/XwiUKJL8BS — UkraineWorld (@ukraine_world) November 25, 2022

Інгаляція на АЗС через відсутність світла

Волонтерка Наталія Маринюк сфотографувала маленьку дівчинку з інгалятором на одній зі столичних заправок і опублікувала фото на своїй сторінці в одній із соцмереж.

Вона розповіла, що 24 листопада пішла на місцеву АЗС, аби зарядити свій телефон. Вона знайшла єдине місце з розеткою поблизу вбиральні.

Буквально через годину до неї родина з маленькою дівчинкою та попросила поділитися розеткою. Виявилося, що дівчинка захворіла і їх потрібна була інгаляція.

Українці вкотре доводять, що їх не зламати, вони продовжують шукати вихід навіть з надскладних ситуацій. До прикладу, мешканка Одеси облаштувала імпровізований манікюрний салон на підземному паркінгу.

У мережу виклали відео, на якому можна побачити, що жінка наводить лад на ручках клієнтки. Як повідомляють користувачі, салон підприємлива мешканка міста "відкрила" на паркінгу на Каманіна.

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