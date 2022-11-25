Вона вирішила, що жоден блекаут її не зупинить. Тож облаштувала імпровізований манікюрний салон на підземному паркінгу. Адже українці незламні, а російські ракетні удари нас можуть хіба вганяти в лють, але точно не вганяти у паніку.

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Без світла, але з манікюром

Винахідлива одеситка, мабуть, вирішила, що не можна залишати своїх клієнток без манікюру. У мережу виклали відео, на якому можна побачити, що жінка наводить лад на ручках клієнтки. Як повідомляють користувачі, салон підприємлива мешканка міста "відкрила" на паркінгу на Каманіна.

Зауважимо, що крісел їй нести з собою не потрібно було. На паркінгу стоїть вдосталь лавок. Замість зручного манікюрного стола – розкладний. Щоб краще бачити результати своєї роботи, вона принесла з собою лампу. Додамо, що ролик виклали уночі 24 листопада. Тож можна припустити, що зняли його пізно ввечері 23 листопада. У день, коли ворог здійснив чергову масовану ракетну атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

В Одесі жінка робила манікюр на підземному паркінгу: дивіться відео

Користувачі мережі вражені. Вони вирішили похвалити одеситку та нагадали, що українців так просто не зламати:

Непереможні люди. Світло всередині кожного.

Наші жінки найкращі, тому що краса – сила нашої нації, а також силою наших чоловіків.

Нічого, я теж вчора так поголився, але на крижаний душ не наважився.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Варте уваги – скільки українці можуть сидіти без світла: дивіться відео