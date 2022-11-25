Она решила, что ни один блекаут ее не остановит. Так что обустроила импровизированный маникюрный салон на подземном паркинге. Ведь украинцы несокрушимые, а российские ракетные удары нас могут разве вгонять в ярость, но точно не вгонять в панику.

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Без света, но с маникюром

Изобретательная одесситка, по-видимому, решила, что нельзя оставлять своих клиенток без маникюра. В сеть выложили видео, на котором можно увидеть, что женщина наводит порядок на ручках клиентки. Как сообщают пользователи, салон предприимчивая жительница города "открыла" на паркинге на Каманина.

Заметим, что кресел ей нести с собой не нужно было. На паркинге стоит достаточно скамеек. Вместо удобного маникюрного стола – раскладной. Чтобы видеть результаты своей работы, она принесла с собой лампу. Добавим, что ролик был выложен ночью 24 ноября. Можно предположить, что сняли его поздно вечером 23 ноября. В день, когда враг совершил очередную массированную ракетную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В Одессе женщина делала маникюр на подземном паркинге: смотрите видео

Пользователи сети поражены. Они решили похвалить одесситку и напомнили, что украинцев так просто не сломать:

Непобедимые люди. Свет внутри каждого.

Наши женщины самые лучшие, потому что красота – сила нашей нации, а также силой наших мужчин.

Ничего, я тоже вчера так побрился, но на ледяной душ не отважился.

Какая ситуация со светом в Украине

Стоит внимания – сколько украинцы могут сидеть без света: смотрите видео