Вони почали активно поширювати її в інфопросторі. Волонтерка розповіла "Українській правді. Життя", що трапилося того вечора.

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Світлина розчулила українців, люди хочуть подарувати родині генератор

Наталія Маринюк ділиться, що 24 листопада ввечері вона пішла на місцеву АЗС, щоб підзарядити гаджети. Вийшло знайти єдине місце з розетками біля вбиральні.

Приблизно через годину до жінки підійшла родина з маленькою дівчинкою та попросила поділитися розеткою. Виявилося, що дівчинка захворіла і їх потрібна була інгаляція.



Дівчинка робить інгаляцію на заправці / Фото "Українська Правда. Життя"

Волонтерка каже, що одразу погодилася, натомість батько дитини запропонував їй свій павербанк, щоб жінка могла зарядити телефон. Вона відмовилася, проте її дуже зворушила ця пропозиція.

Ця історія водночас про незламність і готовність поділитися останнім зарядом на павербанку наших людей і про те, що Росія – це країна-терорист, яка воює з мирним населенням і робить таке,

– зауважує волонтерка.

Наталія пригадує, що заплакала після того, як родина пішла. У телеграм-каналах з'явилася інформація, що люди, яких розчулило фото з дівчинкою, хочуть подарувати родині дівчинки генератор.



Волонтерка поділилася світлиною з користувачами соцмереж / Скриншот з Instagram

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Яка ситуація зі світлом в Україні

Відновлення подачі електроенергії триває. Після попередньої ракетної атаки росіян 23 листопада енергосистема опинилася у скрутному становищі.

Проте українським енергетикам вдалося забезпечити вже 70% споживання в країні. Попри це, дефіцит електроенергії залишився, тому по всіх областях діють аварійні та планові відключення світла водночас.

Першочергово подачу електрики відновили для критично важливої інфраструктури України: лікарень, котелень, газорозподільчих станцій, водоканалів, очисних споруд тощо. Про це повідомили в Укренерго.

Несприятливі погодні умови значно сповільнюють відновлення електропостачання. Через сильний вітер, дощ та мінусову температуру до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додалися ще й обмерзання та прориви проводів в розподільчих мережах.

Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом. В Укренерго підкреслюють, що витримка і мужність – це те, що сьогодні рятує енергосистему і кожного українця.



Як утеплити домівку частина 1 / Інфографіка 24 каналу



Як утеплити домівку частина 2 / Інфографіка 24 каналу

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