Как сообщили в СБУ, целью российских спецслужб был российский оппозиционный деятель, который с 2022 года с оружием в руках защищал Украину в Киевской области и на Восточном фронте. В настоящее время он возглавляет всеукраинскую общественную организацию и работает тренером по кикбоксингу.

Что известно о преступлении?

Согласно материалам дела, исполнителем заказа оказалась безработная жительница временно оккупированного Мелитополя. Российские спецслужбы привлекли ее к сотрудничеству в обмен на обещание закрыть уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

Перед отправкой на задание агентка прошла курс подготовки на базе местного отделения ФСБ. Там ее обучали мерам конспирации, ориентированию на местности и практической стрельбе из огнестрельного оружия.

После обучения киллершу переправили в Житомир транзитом через территорию Беларуси, после чего она прибыла в столицу. В Киеве фигурантка регулярно меняла адреса гостиниц и оставляла специальные отметки на дверях для выявления посторонних лиц.

Впоследствии злоумышленница получила от российского куратора координаты тайника в лесопарковой зоне Киева, откуда изъяла пистолет с патронами. Запланированное преступление она должна была совершить из засады возле спортзала, где работает ее потенциальная жертва.

Контрразведчики СБУ действовали на опережение и задержали агентку вблизи спорткомплекса, когда она проводила доразведку местности для выбора огневой позиции. Во время обыска в ее гостиничном номере обнаружили оружие и смартфон с перепиской с организатором покушения.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что правоохранители также предотвратили заказное убийство известного общественного активиста в Киевской области Геннадия Друзенко, которое по заданию ФСБ готовил 19-летний житель Николаева. Злоумышленник планировал застрелить мужчину во время его утренней прогулки с собакой.