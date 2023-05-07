Урок биологии вдохновил собственное дело: 12-летний киевлянин в квартире выращивает зелень и продает ее

Шестиклассник Свят на уроках биологии в школе настолько увлекся растениями, что теперь с ними видит свое будущее. А сегодня он в квартире дедушки самостоятельно выращивает лук, шпинат, укроп и петрушку, которые впоследствии продает через телеграм-канал.

Как рассказал 12-летний парень, все началось с урока биологии, на котором учительница дала задание вырастить что-нибудь дома. И такая домашняя задача переросла в хобби, которое еще и приносит деньги.

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Как все начиналось

Когда Свят получил домашнее задание, он для себя прежде всего посадил фасоль и огурцы. Впоследствии на тех же уроках биологии он узнал больше о выращивании растений: сколько они нуждаются в воде, свете и т.д.

Однако дома у ребенка не было достаточно места для того, чтобы пробовать выращивать самые разные растения. И в эту минуту на помощь пришел дедушка, который для внукового хобби отдал целую комнату в своей квартире.

Дедушка сказал, что я могу забрать у него одну комнату для выращивания растений. До этого я пробовал разводить растения дома, однако для этого было мало места – только один подоконник,

– рассказал Свят.

Уже там, чтобы все горшки уместились, их разместили в несколько этажей на специальных стеллажах.

Хобби переросло в маленькое собственное дело

Впоследствии нужно было придумать, что делать с уже выросшими растениями. Поэтому чуть больше двух месяцев назад Свят начал собственное дело. По замыслу постоянными покупателями должны быть родственники парня, а чтобы они видели, как происходит процесс выращивания, он создал телеграм-канал "Стручок", который помогает администрировать 14-летняя сестра. Там появлялись фото с процессом выращивания растений и готовой красивой зеленью.

Здесь на помощь пришла подруга мамы, которая прорекламировала на своей фейсбук-странице канал ребенка. С этого момента пришла популярность, а потом появились первые постоянные клиенты.

Сейчас в телеграм-канале "Стручок" более 2,2 тысяч подписчиков, 20 из которых – постоянные покупатели. Растения у Свята можно заказывать и заранее – нужно лишь сообщить, сколько и чего нужно, и дождаться, когда они вырастут и отправятся в руки покупателя.

При этом растения Свята дешевле магазинных, ведь он при формировании цены учитывает, чтобы пучок стоил примерно на 20 гривен дешевле, чем в маркетах.

Интересно, что 12-летний парень все заказы в Киеве развозит самостоятельно в выходные дни, ведь будни заняты учебой. При этом он может встретиться с клиентами и вблизи метро.



Расширение ассортимента школьника / Скриншот

Свят – первый в семье, у кого есть такое хобби. Более того, он планирует развивать его и дальше, расширять ассортимент растений, не ограничиваясь только комнатой в квартире дедушки. Он мечтает о собственной большой теплице, а возможно даже и эко-ферме. Сейчас задумывается над выращиванием дома лилий и кактусов.