В Киеве слышали мощные взрывы: работа ПВО
С утра 29 декабря в Киеве слышали звук взрыва. Вероятно, работает ПВО.
Об этом сообщает 24 канал. Напомним, что сейчас в столице раздается воздушная тревога.
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В Киеве слышны взрывы
В Киевской городской военной администрации подтвердили, что в столице Украины работает ПВО:
Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!
– отметили в КГВА.
Позже мэр столицы Виталий Кличко также сообщил о взрывах:
"Несколько взрывов в столице", – написал мэр.
В КГВА заявили, что обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация о жертвах уточняется.
В столице могут быть проблемы со светом
Кличко подчеркнул, что в Киеве могут быть перебои со светом:
Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды,
– отметил мэр.
Важно! Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что существует риск ракетного удара. Он призвал жителей области не игнорировать сирены и находиться в укрытиях.
Не пренебрегать воздушной тревогой призвал также глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Он подчеркнул, что существует угроза массированного ракетного удара с использованием стратегической авиации.