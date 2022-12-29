В Киеве слышали мощные взрывы: работа ПВО

С утра 29 декабря в Киеве слышали звук взрыва. Вероятно, работает ПВО.

Об этом сообщает 24 канал. Напомним, что сейчас в столице раздается воздушная тревога.

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В Киеве слышны взрывы

В Киевской городской военной администрации подтвердили, что в столице Украины работает ПВО:

Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!

– отметили в КГВА.

Позже мэр столицы Виталий Кличко также сообщил о взрывах:

"Несколько взрывов в столице", – написал мэр.

В КГВА заявили, что обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация о жертвах уточняется.

В столице могут быть проблемы со светом

Кличко подчеркнул, что в Киеве могут быть перебои со светом:

Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды,

– отметил мэр.

Важно! Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что существует риск ракетного удара. Он призвал жителей области не игнорировать сирены и находиться в укрытиях.

Не пренебрегать воздушной тревогой призвал также глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Он подчеркнул, что существует угроза массированного ракетного удара с использованием стратегической авиации.