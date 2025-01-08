Там работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко.

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Что известно о взрывах в Киеве и работе ПВО

Тревогу в Киеве объявили в 01:21 8 января. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении столицы.

Внимание! Город Киев – БПЛА в направлении города!

– написали военные.

Около 01:32 местные телеграм-каналы начали писать о громких звуках, которые слышали в столице. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал о работе ПВО в городе.

"В Киеве работает ПВО! Находитесь в безопасных местах!" – отметил он.

По состоянию на 01:44, угроза атаки "Шахедами" в Киеве сохраняется. Тревога до сих пор продолжается.

Сейчас о последствиях ни в КГВА, ни в КГГА ничего не писали.

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