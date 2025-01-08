Там працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

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Що відомо про вибухи у Києві та роботу ППО

Тривогу у Києві оголосили о 01:21 8 січня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку столиці.

Увага! Місто Київ – БпЛА у напрямку міста!

– написали військові.

Близько о 01:32 місцеві телеграм-канали почали писати про гучні звуки, які чули у столиці. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав про роботу ППО у місті.

"В Києві працює ППО! Перебувайте в безпечних місцях!" – зазначив він.

Станом на 01:44, загроза атаки "Шахедами" у Києві зберігається. Тривога і досі триває.

Наразі про наслідки ні в КМВА, ні в КМДА нічого не писали.

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