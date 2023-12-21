В Киеве слышны звуки взрывов: враг атакует столицу "Шахедами"

Российские военные продолжают терроризировать Украину "Шахедами". В Киеве раздались звуки взрывов. Не покидайте укрытий до отбоя.

Ближе к полуночи в Киеве раздались взрывы. Как отметили позже в Воздушных силах ВСУ, в столице работает ПВО. Призываем вас не покидать укрытий, пока не будет отбоя воздушной тревоги.

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Что известно о взрывах в Киеве

Около 23:30 стало известно, что в Киеве слышали взрывы. Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, в Киевской области работает ПВО. Заметим, что воздушная тревога в регионе была объявлена из-за атаки дронами-камикадзе.

Мэр Виталий Кличко в 23:35 написал в своем телеграме, что в Киеве работает противовоздушная оборона. Он также призвал жителей находиться в укрытиях.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне – террористы. Он также призвал украинцев не снимать ПВО. Он также подчеркнул, что мы тоже не сообщали локации.

В Сумской области сбили "Шахед"

Обратите внимание, что после 23:00 нашим защитникам неба удалось провести результативную работу в Сумской области. В регионе сбили один российский дрон-камикадзе "Шахед".

В небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны уничтожен вражеский БПЛА типа "Шахед". Слава нашим защитникам неба!

– отмечают в Сумской ОВА.

Местные власти подчеркивают, что ПВО продолжают выполнять свою работу. Поэтому жителей региона призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.