Ближче до півночі у Києві пролунали вибухи. Як зазначили пізніше у Повітряних силах ЗСУ, у столиці працює ППО. Закликаємо вас не покидати укриттів доти, поки не буде відбою повітряної тривоги.

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Що відомо про вибухи у Києві

Близько 23:30 стало відомо про те, що у Києві чули вибухи. Як уточнили у Повітряних силах ЗСУ, на Київщині працює ППО. Зауважимо, що повітряну тривогу у регіоні оголосили через атаку дронами-камікадзе.

Міський голова Віталій Кличко о 23:35 написав у своєму телеграмі, що у Києві працює протиповітряна оборона. Він також закликав мешканців перебувати в укриттях.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни – терористи. Він також закликав українців не знімати роботу ППО. Він також наголосив, що ми також не повідомляли локації.

На Сумщині збили "Шахед"

Звернімо увагу, що після 23:00 нашим оборонцям неба вдалося провести результативну роботу у Сумській області. В регіоні збили один російський дрон-камікадзе "Шахед".

У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено ворожий БпЛА типу "Шахед". Слава нашим захисникам неба!

– наголошують у Сумській ОВА.

Місцева влада підкреслює, що ППО продовжують виконувати свою роботу. Тому мешканців регіону закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.