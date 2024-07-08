Взрывы в Киеве снова прогремели около 13:05. Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.
Обратите внимание Били ракетами – пострадала больница Охматдет: все, что известно об обстреле Киева 8 июля
Взрывы в Киеве сегодня
В 12:55 Воздушные силы предупредили, что в Киевской области возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БПЛА.
Мониторинговые каналы также писали о российском разведывательном дроне над столицей. Уже вскоре раздались взрывы.
В 13:15 Воздушные силы заявили об отбое угрозы. В области объявили отбой воздушной тревоги.
Заметим, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Под завалами медучреждения могут быть люди, в частности, дети. Продолжается спасательная операция.
В общем уже известно, что в результате российской атаки в столице погибли по меньшей мере 8 человек. Еще 25 пострадали.