Вибухи у Києві знову пролунали близько 13:05. Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.

Зверніть увагу Били ракетами – постраждала лікарня Охматдит: усе, що відомо про обстріл Києва 8 липня

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вибухи у Києві сьогодні

О 12:55 Повітряні сили попередили, що в Київській області можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА.

Моніторингові канали також писали про російський розвідувальний дрон над столицею. Уже незабаром пролунали вибухи.

О 13:15 Повітряні сили заявили про відбій загрози. В області оголосили відбій повітряної тривоги.

Зауважимо, що Росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Під завалами медзакладу можуть бути люди, зокрема, діти. Триває рятувальна операція.

Загалом уже відомо, що внаслідок російської атаки у столиці загинули щонайменше 8 людей. Ще 25 постраждали.