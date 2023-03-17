В Киеве сократят комендантский час, а часть блокпостов демонтируют

В Киеве комендантский час будет короче. С 26 марта он, вероятно, продлится с 00:00 до 05:00.

Соответствующее решение приняла Киевская городская военная администрация. Причина этого – общественный запрос на сокращение комендантского часа. Кроме того, КГВА приняла решение по блокпостам.

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Продолжается согласование сокращенного комендантского часа

В КГВА подчеркнули, что решение о комендантском часе еще не является окончательным и сейчас оно на стадии согласования. Однако такой шаг позволит увеличить продолжительность курсирования общественного транспорта, а заведения сферы услуг смогут работать дольше. Соответственно, это положительно повлияет на экономику в столице.

Уменьшение комендантского часа согласовывается с целью улучшения логистического обеспечения в столице Украины, содействия устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом. Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест,

– отметил руководитель КГВА Сергей Попко.

В то же время, в КГВА подчеркнули, что война продолжается и угрозы для столицы до сих пор существуют. Поэтому при возникновении оснований, меры безопасности могут быть усилены, в частности продолжительность комендантского часа может быть увеличена.

Решения по блокпостам

КГВА и Группировка сил и средств обороны Киева проработали совместное решение по инженерным сооружениям в столице. Согласно этому решению, часть блокпостов в Киеве останется, часть перейдет в "спящий режим" и еще часть будет демонтирована.

Это решение уже внедряется. Оно сделает Киев более комфортным для жителей, разгрузит дороги столицы, что позволит киевлянам более свободно передвигаться по городу,

– отметил Попко.

Напомним, что сейчас комендантский час в столице длится с 23:00 до 5:00. Если в это время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.